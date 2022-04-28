英超｜費格遜信坦夏格有力掌曼聯　促「好好控制球隊」　馬古尼面臨收咧 (19:06)

年屆80的費格遜近日出席賽馬活動，被傳媒問及如何評價坦夏格時，他祝福對方並說：「很好，因為現在是需要有人來好好控制球隊，我希望他能做得好。」曾執教紅魔兩年半、現任羅馬主帥摩連奴亦被問及有何建議給坦夏格時，但他搖動手指，又說：「你們提及一個關鍵詞：我的前球會，即代表曼聯不是我現在的球會，所以我沒什麼可建議。」

曼聯看守領隊蘭歷克稱，下季轉任顧問後準備好輔助坦夏格，又建議下季隊長人選應先由球員互選，最後由領隊決定。他在周四凌晨英超大戰車路士賽前，確認陣中有6名傷兵，包括哈利馬古尼、查頓辛祖、費特、卡雲尼、保羅普巴及勞基梳爾，當中辛祖患上扁桃腺炎，故將會派多名青年球員落場。英國《每日郵報》稱馬古尼膝傷不輕，繼上仗不敵阿仙奴時長坐後備席後，甚至餘下4場聯賽都難以上陣，或提早收咧。

此外，曼聯前帥蘇斯克查近日現身紅魔女足U21賽事，見證19歲的女兒攻入一球，協助紅魔贏得女足青年聯賽冠軍。另曼聯落實今夏亞洲之旅再加一站，將於7月23日到澳洲珀斯，友賽另一英超隊阿士東維拉。

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