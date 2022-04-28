羽毛球｜李卓耀亞洲賽不敵印尼「黑馬」　3雙打組合16強齊止步 (17:01)

李卓耀今早於男單16強遇上印尼隊的迪禾道約，對手上輪戰至決勝盤淘汰世界第2的桃田賢斗，今仗乘勇在首局尾段連搶4分，終以21：19反勝先拔頭籌。二人在次局再陷苦戰，惟李卓耀追成19：19後未能乘勢反擊，戰至「刁時」以20：22落敗，無緣8強。

混雙組合張德正/吳詠瑢出戰日本隊組合山下恭平/篠谷菜留，亦以15：21、17：21出局，女雙的吳芷柔/曾曉昕對陣另一日本隊組合志田千陽/松山奈未，則以局數7：21、13：21不敵這對5號種子對手。壓軸登場的楊雅婷與楊霈霖，出戰7號種子、馬來西亞隊的陳康樂/穆拿里塔蘭，首局以13：21失利後，次局與對手緊咬比數，惟戰至「刁時」以21：23飲恨，未能晉級8強。

混雙星將鄧俊文/謝影雪首圈止步，小將楊芯宜亦在女單首圈出局，意味港隊在今屆亞洲賽已全部下馬。

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