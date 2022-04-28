NBA｜衛冕公鹿輕鬆闖次圈　字母哥歸功團隊精神　披頓二世當勇士奠勝奇兵 (18:02)

公鹿二號得分點米度頓在季後賽首圈次仗後，因左膝傷患落實養傷至少兩周，意味球隊晉級次圈，他仍上陣成疑。不過，球隊除了字母哥續有穩定發揮外，「綠葉」如樸迪斯、基臣阿倫及柏干拿夫頓，增加起手次數帶動上佳演出，今在第5戰共6將得分上雙，終以116：100輕取公牛，三連勝後場數贏4：1晉次圈，將惡鬥日前橫掃布魯克林籃網的波士頓塞爾特人。

字母哥表示：「我們在場上打出拚勁和爭勝心，注意執行每個細節。要爭冠並非一、兩個人的事，也不是個人表演，打出團隊精神才是致勝之道。」

至於勇士今仗賽前有38歲老將伊古達拉因頸椎受傷，確認需至少養傷一周，但球隊有復任正選的「咖喱仔」史堤芬居里攻入全場最高30分外，後備工兵披頓二世亦攻入15分，包括末段一記拉開比數的關鍵三分球，助球隊在主場以102：98力克有球星約基治同樣攻入30分的金塊，場數贏4：1，成為西岸首支晉級次圈的球隊。

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