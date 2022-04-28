意甲｜國米吞敗衛冕現暗湧　後備門將罕見失誤落淚　隊友護航擋鏡頭（附精華） (16:36)

賽前各項賽事五連勝的國際米蘭，原定今年1月與博洛尼亞交手，但主隊當時因疫情而押後作賽。客軍是役除魯賓高辛斯及維達爾因傷缺陣外，門將漢丹洛域亦因背部受傷未能上陣，改由今季意甲首次上陣的羅馬尼亞籍門將拉度把關。「藍黑軍團」開賽僅3分鐘便由比列錫建功打破僵局，並創下隊史第2快入球。不過，續有主帥米赫洛域因白血病入院治療的博洛尼亞，在28分鐘憑倒戈的射手阿拿奧杜域入球扳平。

戰至81分鐘，比列錫拋界外球予隊友，後衛迪維積及門將拉度均未有為意，皮球慢慢滾向龍門，被無人看管的尼高拿辛桑尼輕鬆破網，終令「藍黑軍團」以1：2飲恨。國際米蘭賽後34戰得72分位列次席，以兩分落後榜首的宿敵AC米蘭。

據意大利傳媒報道，拉度犯下罕見失誤致球隊敗陣後，情緒激動自責落淚，包括杜費斯等隊友上前安慰並阻擋鏡頭，以保護這名24歲門將。主帥施蒙尼恩沙基賽後說：「無疑這是令人懊惱的賽果，我們不能再度自主命運，餘下4仗只能盡力取勝。拉度一直在操練中表現出色，我會說今天的失誤是不幸，他的前途仍然一片光明。」

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