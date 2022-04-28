歐聯4強｜高普稱文尼非C朗美斯 欲奪金球獎需先贏歐聯 (13:29)

沙迪奧文尼今季在歐聯、英超和英格蘭足總盃共斬獲20球，當中6球是在本月取得，高普稱麾下入球增多，是由於翼鋒路爾斯戴亞斯於年初加盟後，調整了球隊的進攻戰術，主要變更是以往多負責側擊的文尼移中攻堅。

高普說：「無論司職前鋒或翼鋒或需墮後一點，文尼都表現稱職，他是世界級球員。我亦喜歡以迪亞高祖達或羅拔圖法明奴踢前鋒，若他們在陣，文尼也可踢回翼鋒，所以球員位置是可靈活變動的。」

文尼於年初帶領塞內加爾隊首奪非洲國家盃冠軍後，又率領國家隊淘汰由穆罕默德沙拿領軍的埃及隊，闖入年尾舉行的卡塔爾世界盃決賽周，據報大有機會可能成為金球獎候選人之一。

高普說：「他確是很突出，但我對他入選金球獎候選名單毫無頭緒。歷史告訴我們，獲得金球獎的球員必須贏得一些重要錦標。如果你不是美斯或Ｃ朗，你最好協助利物浦贏得歐聯冠軍，但它暫時仍未是事實。或者多給數個星期時間，看看球隊的成績吧！文尼一直願意奉獻球隊，這就是我喜歡他的原因。」

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