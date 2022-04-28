歐聯4強｜利物浦133秒兩球制勝 高普提醒麾下未晉級 艾馬利促黃潛主場復仇 (12:09)

利物浦此役佔盡優勢，獲選為最有價值球員的堤亞高艾簡達拿除主宰中場外，更在上半場勁射中楣角彈出。下半場接戰，「紅軍」隊長佐敦軒達臣右路傳中省中維拉利爾球員佩華斯艾斯杜比倫腳部，令皮球改變方向，剛好「笠死」隊友門將魯利打開紀錄。

紅軍133秒後再入一球，穆罕默德沙拿直線妙傳予禁區的前線拍檔沙迪奧文尼快腳射成2：0。值得一提的是，今次是沙拿今季歐聯首次交出助攻，與文尼則是在歐聯歷來合共第7次炮製入球紀錄。沙拿與另一紅軍隊友羅拔圖法明奴，以及曼聯名宿朗尼和傑斯組合，亦曾七度合作製造入球。

紅軍其後有左閘安德魯羅拔臣建功因越位在先「食詐糊」，中堅華基爾雲迪積克則曾遠射被魯利瓦解，但終仍無阻紅軍以2：0勝出。

高普說：「我喜歡球隊的比賽方式和攻守之勢。上半場確是不錯的，但入球並沒出現。己隊下半場保持專注力下，終於入了兩球，我們次回合必須重複此役的表現，維持100%的作戰精神。」他強調比數雖不俗但球隊未晉級，「維拉利爾組織力很強，當然，下次作客會是另一場硬仗」。惟紅軍有利數據是此前13場歐聯淘汰賽首回合勝出的話，最終能悉數過關。

軒達臣則以為自己是打破僵局的球員，及後才發現原來贏了一個烏龍波，他說：「這入球是有點幸運的，但不能否認組織過程是很好的。我們的進攻令維拉利爾忙於招架，卻不代表對手已完蛋。」

維拉利爾全場只曾有1次不中框攻門，但教練艾馬利堅稱已踢出部署。他說：「我軍上半場防守得很好，卻未能製造叩關機會，利物浦則有兩至3次攻門。輸0：2固然並非好賽果，但作客晏菲路球場都算不錯了。我們將會夢想次回合主場製造驚喜，也明白下次可能比今仗更難打。」

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