法甲｜PSG傳標價7.5億售尼馬　柏賓籲麥巴比隨心定前程 (02:42)

PSG周日（24日）在聯賽主場賽和朗斯，提前4輪鎖定近10季第8項法甲錦標。然而這支球壇豪門今季歐聯及法國盃均早早於16強出局，引發球會管理層不滿，並擬提前為下季制訂組軍計劃。法國《隊報》日前報道，除主帥普捷天奴面臨下台壓力外，PSG亦將出售7至8名球員，其中達斯拿、里安度柏利迪斯、泰路基拿及古沙華勢遭拋售。

至於不時遭球迷柴台的尼馬，亦恐難以繼續留效。天空體育稱球會高層為這名巴西球星標價9000萬歐元（約7.5億港元），只要有球會報價便會展開談判。與PSG尚有3年合約的尼馬，在今年1月的冬季轉會窗曾被指獲紐卡素青睞，據報「喜鵲」有意出手斟介，熱刺球星哈利卡尼亦成為目標之一。

同樣盛傳加盟皇家馬德里的基利安麥巴比，總監李安納度日前稱這名23歲法國國腳仍在考慮前途，相信對方很大機會留隊。曾奪金球獎的法國隊名將柏賓，建議後輩應隨自己意願選擇，「若我是他的話，會跟隨自己的夢想而決定前程。若這是他想去的地方，便應該選擇加盟，你不應違背自己的夢想」。柏賓又稱曾在出戰慈善賽時與麥巴比的父親見面，並說「若他（麥巴比）想去皇馬便去，否則你會終身抱憾」。

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