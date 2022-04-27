NBA季後賽｜熱火殘陣無礙箝制崔爾楊格　奧拉迪普領銜淘汰鷹隊感激畢拿 (18:11)

盧利在東岸首圈第3戰拉傷左腳，畢拿亦因右膝炎症倦勤，但熱火仍憑出色防守，令楊格只得12射2中，全場僅得11分，擔正的奧拉迪普上陣36分鐘攻入23分，與另外4名隊友得分上雙，助熱火以3分險勝鷹隊晉級。克服傷患的奧拉迪普承認過去陷入低潮，幸得信仰支撐過難關，「我在面對難關時只有兩種做法，一是放棄，二是戰勝困難，我會一直迎難而上」。奧拉迪普強調，即使盧利和畢拿因傷只能坐在板凳區，但二人仍以不同方式幫助球隊，尤其是畢拿在第4節不時提點自己。

西岸方面，孟菲斯灰熊在摩蘭特轟入全場最高30分，包括在最後1秒上籃得手，以111：109絕殺明尼蘇達木狼，場數領先3：2。鳳凰城太陽則以112：97挫新奧爾良塘鵝，距離晉級次圈同樣只差一勝。

另外，密爾沃基公鹿的賀利地獲得最佳隊友獎，是繼2019/20球季後再次獲獎，更是獎項於2013年創立以來，首名兩次得獎的球員。至於丹佛金塊中鋒吉辛斯在西岸首圈第4戰，離場時踢毛巾波及到觀眾席，被罰15000美元（約11.8萬港元）。

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