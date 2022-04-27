歐聯4強｜高普讚黃潛教頭艾馬利重細節　軒達臣憶歐霸失冠成紅軍轉捩點 (21:32)

利物浦vs.維拉利爾 now643台 明晨03：00直播

各項賽事連續10仗不敗的利物浦，在聯賽接連擊敗宿敵曼聯及愛華頓後士氣如虹，相比歷來在歐洲賽9次作客英格蘭僅1次凱旋的「黃潛」，無疑是晉級大熱。不過，領隊高普警告麾下切勿輕敵，「或許祖雲達斯及拜仁慕尼黑低估了他們，但我們會引以為戒。艾馬利是非常注重細節的教練，會因應不同戰局及對手制訂計劃，由此可見他是世界級的教練，我們要做的就是盡量給他們帶來考驗」。力爭近5年來領軍三闖歐聯決賽的高普，亦期望球迷可發揮主場威力。

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利物浦是役除射手羅拔圖法明奴外，眾將皆可候命，包括佐敦軒達臣。2016年，這名英格蘭國腳隨利物浦出戰歐霸決賽，惟以1：3不敵由艾馬利領軍的西維爾。相隔6年，31歲的軒達臣認為該仗失冠是球隊轉捩點，「敗陣後回到酒店我們鴉雀無聲，但高普說只是起點，如同知道球隊未來方向。他就是與眾不同的教練，落敗後不會回望過去，而是激勵球員做得更好。這一天對利物浦來說很重要，推動球隊捲土重來，明晚的4強戰也是球隊發展的一部分」。

接連擊退強敵的「黃潛」是繼2005/06年球季後，隊史第2次躋身歐洲賽4強。面對歷來在主場出戰歐聯4強從未敗陣的利物浦，艾馬利在英超的執教經驗成為關鍵。「黃潛」8名球員亦曾在英超征戰，包括後衛祖安科夫及中場伊保拉等，對利物浦絕不陌生。不過，曾執教阿仙奴的艾馬利稱讚對手表現近乎完美，「他們的狀態正處於巔峰，2016年我與他們交手，到現在他們仍然是爭標分子，證明了球隊朝正確方向發展。高普把利物浦打造成有鮮明目標的球隊，戰術亦相當具威脅，從他們身上見到喜悅和力量，這是不易應付的。現在我們要做的是細心分析他們的踢法，最重要是保持信念，這樣才可與對手周旋」。

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