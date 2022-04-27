北京冬奧｜普京向花滑星將華莉娃授勳　撐藥檢清白　金牌泳手稱毋懼禁賽 (19:18)

華莉娃與一班北京冬奧金牌隊友，於當地時間昨天到克里姆林宮，獲普京頒授國家勳章。華莉娃2月出征北京時，成為首個做出四周跳的女將，為俄羅斯隊取得團體賽金牌，但隨即被國際奧委會煞停頒獎禮，其後表示對方在去年底一次藥檢「肥佬」。華莉娃與隊友的金牌仍未到手，但普京稱：「她的表現提升了這項運動的美感，能夠做出這樣完美的表現，沒可能是靠額外手段。」

至於東京奧運金牌泳手賴路夫，因出席普京主持的集會，並穿有印有Z字的服飾，被指涉及支持普京出兵烏克蘭，日前被國際泳聯額外禁賽。他在禁賽期出戰俄羅斯錦標賽，令國際泳聯再展開調查，但昨日向俄羅斯塔斯社稱：「我一直支持國家，但獲邀出席的是演唱會。」他又表示，今年未有重要國際賽，可順利過渡9個月禁賽令，但會與律師研究下一步行動。

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