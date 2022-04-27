羽毛球｜李卓耀亞洲賽晉16強鬥印尼黑馬　港兩女雙組合齊闖頭關 (17:00)

香港一哥伍家朗缺陣，加上陳延澤在昨日的外圍賽止步，令世界排名第17的李卓耀成港隊男單獨苗。他今日於男單首圈面對世界排名509位的約旦球手艾山力意外地陷入苦戰，首局頻頻失誤下先輸18：21，但他在次局及時回勇，與艾山力戰至10：10平手後不斷搶分，以21：11扳回一城。李卓耀在決勝局乘勝追擊贏21：15，以局數2：1晉級16強。

至於世界排名第2的桃田賢斗在首圈先贏21：17，但這名受心理問題困擾的日本隊好手連輸兩局17：21及7：21，最終不敵世界排名第52的印尼球手迪禾道約出局；後者將與李卓耀爭奪8強席位。

港隊代表吳芷柔/曾曉昕在女雙首圈以直落兩局擊敗東道主組合，晉級次圈將硬撼世界排名第7的日本組合松山奈未/志田千陽。楊雅婷/楊霈霖亦淘汰韓國隊組合，晉級後將鬥馬來西亞隊對手。

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