亞冠｜傑志明鬥清萊聯成出線關鍵　朱志光籲勿輕敵　陳晉一：沒什麼可輸 (15:56)

亞冠J組現時形勢，日職的神戶勝利船3戰7分排榜首，清萊聯3戰僅1分肯定無望首名出線，明晚最後一仗鬥傑志。傑志兩戰3分排次席，尚餘兩仗若要成為東亞區5組3支最佳次名晉身16強，再戰清萊聯全取3分不容有失。

傑志在首仗憑土庫曼國腳明加索夫的入球，以1：0小勝清萊聯，兩隊相隔11日再碰頭。相比清萊將要7日內踢第3仗，藍鳥因同組的上海海港退賽，有逾一周輪空休養生息及備戰，但朱志光提醒麾下，絕不能因曾擊敗清萊聯而掉以輕心，「要保持上次對壘時踢出的專注和鬥志」。他補充，當下只需集中踢好今仗，無需理會其他組別形勢及分數。傑志首兩仗踢出隊形，預計正選陣容繼續變化不大，但入籍翼鋒蘇沙在訓練拉傷大腿肌肉將缺陣。

傑志19歲左閘陳晉一在賽前記招上稱，過去代表港足及球會出戰亞洲賽的經驗，有助他處理比賽壓力及做好部署，「香港球隊出外參賽往往是underdog，沒有什麼可輸。累積經驗後有助我應付比賽壓力，在亞冠爭取踢得更好」。

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