俄烏局勢｜基輔戴拿模友賽挫多蒙特　籌得334萬援國民　烏超落實腰斬 (14:42)

俄羅斯於2月侵略烏克蘭後，烏國生靈塗炭，基輔戴拿模在這段期間，分別作客與波蘭的華沙歷基亞、土耳其的加拉塔沙雷及羅馬尼亞的克魯日踢表演賽，為烏國受害者籌款，今晨則轉戰多蒙特。

多蒙特藉箭頭艾寧夏蘭特助攻17歲隊友基坦斯打開紀錄，但其後被基輔戴拿模連入3球，以1：3落後上半場。「蜜蜂兵」下半場由另一17歲小將洛夫建功，但球隊終仍以2：3反負。這場比賽的其中一個焦點，是球場內有不少逃離烏克蘭的難民觀戰。

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）此役後透過視像表示：「我們要感謝多蒙特，以及所有讓這場比賽能夠舉行的人。」多蒙特行政總裁華斯基說：「今仗建立團結一致的象徵，一同反對侵略戰爭。」

另外，烏足總今晨開會後宣布，該國的2021/22年球季因烏國被俄羅斯入侵，以及烏國戒嚴令延長而腰斬，並證實今季烏超聯冠軍懸空。俄羅斯入侵烏國時，烏超正在歇冬，當時已完成18輪比賽，薩克達、基輔戴拿模及迪尼普依次排第1至3位。

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