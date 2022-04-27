歐聯4強｜費蘭甸奴串演右閘為曼城獻助攻 哥迪奧拿點名讚賞 賓施馬斥皇馬欠野心 (12:14)

曼城中場奇雲迪布尼先在開賽93秒頂入，後於11分鐘助攻加比爾捷西斯射成2：0。皇家馬德里前鋒賓施馬則在33分鐘追回一球。下半場接戰，曼城攻擊手菲爾科頓及皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞分別在53和55分鐘破門。74分鐘，貝拿度施華為曼城射成4：2領前，卻被賓施馬射入12碼，令皇馬僅負3：4，但錄得歐聯交手三連敗。

曼城此役右後防兵源不足，祖奧簡斯路停賽外，基爾獲加也因傷續避戰，而負傷上陣的史東斯則戰至36分鐘傷出，令哥迪奧拿需調入36歲中場費蘭甸奴擔任右閘，卻為科頓交出助攻，哥帥說：「費蘭甸奴從沒司職右後衛。我知道他會有好表現，所以他對曼城是很重要的。當然，你是難以控制雲尼斯奧斯的，他實在表現突出。」

哥帥又稱讚所有麾下道：「我對賽果半點投訴也沒有，我們全都竭盡所能和勇往直前。現在我希望球員能盡快康復，為下場英超對列斯聯，以及下周中歐聯次回合作客皇馬做好準備。」惟他似對翼鋒馬列斯在領前兩球後不久，未能將紀錄改寫成3：0而耿耿於懷，他甚至當時被拍攝到在場邊大發雷霆。此外，馬列斯此役也曾射門中柱和斜出。

皇馬教練安察洛堤則說：「對球迷來說，這是一場精彩比賽，但作為皇馬主帥卻是另一回事。我們是入了 3球，但防守欠佳，而且早段已失兩球，其實應可做得好一點的。我希望次回合能藉主場之利爭取打入決賽，但這需要魔法，因為曼城真的很強大。」賓施馬認為，今仗輸在「野心、施壓和信心均不足」。這名法國國腳今季上陣41次入41球，乃自2017/18年球季的基斯坦奴朗拿度後，首個單季入逾40球的皇馬球員。

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