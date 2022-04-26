NBA球評｜籃網「病痛」多為出局埋伏線　西蒙斯戰意左右下季前途（文：TD） (21:29)

籃網甫開季已諸事不順，因應新冠變種病毒Omicron去年底在美國爆發，當地各州加強防疫措施，其中艾榮因堅拒接種疫苗而無法在主場所在的紐約市披甲，其後更一度被內部禁賽，直至其後陣中爆疫幾乎沒有足夠球員上陣為止。由於艾榮在紐約上月解禁才全面回復正常上陣，沒足夠時間與隊友磨合，即使季後賽表現不俗，但他與曾染疫及不時因傷缺陣的杜蘭特，在常規賽只有17仗同場，加上老將比歷克格芬及艾祖迪治已不復當年勇，令球隊戰績輸在起跑線，最終僅透過附加賽過關，種子排名落入不利境地，面對默契上佳且更為當打的強敵塞爾特人，徹底的失敗或是籃網今季最好的解脫，好好為未來作準備。

不過，籃網季中換走夏登，換來了賓西蒙斯、薛夫居里及杜蒙特，操作上備受質疑，筆者認為當中最大的問題僅在於西蒙斯的鬥心，這名澳洲籍球星季初在76人的離隊鬧劇已呈現專業態度不足的問題，加上其頂薪合約，籃網這次賭博式交易隨時「搬石頭砸自己的腳」，他今早原本預計可復出首為新東家披甲「救亡」，卻再以背傷為由避戰，日前更居然穿着紐約人配色的外套坐在籃網的後備席觀戰，恐怕這名「VIP席觀眾」未來的表現，勢左右籃網下季的命運。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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