英超｜英媒揭蘭歷克狠批曼聯球員自私權力過大　傳普巴已通知隊友將離隊 (19:27)

英國《每日鏡報》報道，蘭歷克與曼聯行政總裁李察阿諾特及體育總監穆達夫開會時，批評陣中有些球員在比賽無視其指示，缺乏專業態度，體能及身體對抗上又無法跟活力十足的對手抗衡，形容曼聯有些球員自私、過分膨脹、能力不足以及權力過大，因此建議要清洗一批球員，換入年輕或渴求榮譽的新血。

例如紅魔今季後防不穩，蘭歷克認為雲比沙卡、艾歷拜利及菲爾鍾斯能力不足，域陀連迪路夫亦欠位置感及判斷力，隊長哈利馬古尼亦需為今季防守差勁負責；中場方面亦缺乏活力及對抗力，認為至少要簽入兩名跑動積極的球員，以及一名組織型中場。他亦提及球會前季簽入老將卡雲尼是短視並缺乏未來規劃，就如多年前借用恩哈路一樣，重申要簽入一名主力射手，而外借西維爾的安東尼馬迪爾明顯不是答案。蘭歷克最後表明，曼聯若未能盡快解決這些問題，下季會繼續四大皆空。

另《每日鏡報》又報道，今夏約滿的保羅普巴已通知曼聯隊友將會離隊，甚至已退出紅魔球員的通訊群組。此前報道稱，這名法國隊中場回復自由身後的下一站，最大機會是法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）或西甲班霸皇家馬德里。

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