NBA季後賽｜籃網首圈遭塞爾特人橫掃出局　艾榮誓言留效續與杜蘭特並肩　摩蘭特膺MIP（附精華） (16:20)

背水一戰的籃網雖有杜蘭特交出全場最高的39分及9次助攻，但仍不足扭轉戰局，難阻球隊以112：116吞下敗仗，在東岸首圈輸場數0：4，遭綠軍橫掃出局。

籃網今季本以「三巨頭」陣容衝冠，但艾榮因拒打疫苗而缺陣多時，夏登則於季中被交易至費城76人，苦苦支撐球隊的杜蘭特，球員生涯初次在首圈被「橫掃」，但賽後他表示：「我對本賽季並不後悔，雖很多糟糕的事發生了，但球隊仍保持信念，一直戰鬥」。至於艾榮直言為場外因素影響，「當我不能出賽時，確實讓球隊失望，也分散了球隊專注力」，不過他強調繼續留隊，與杜蘭特並肩作戰。

76人在同日以88：103不敵多倫多速龍，領先場數被追近至3：2，主將安必特要求隊友夏登承擔得分重責，為球隊挺身而出。而達拉斯獨行俠以102：77擊敗猶他爵士，拿下關鍵第五戰，場數領先3：2，而是役僅攻入9分的爵士球星米曹，末段更疑因膝傷退下火線，傷勢未明。

另外，孟菲斯灰熊星將摩蘭特贏得最佳進步獎（MIP），而他把獎座送給得票第5高的隊友迪士蒙班尼，並歸功團隊互相督促。這名22歲控衛更揚言，自己下一個目標是最有價值球員（MVP）。

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