西甲｜巴塞主場連敗前四現暗湧　傳收購目標魯迪格被皇馬搶走 (20:54)

巴塞隆拿甫開賽7分鐘，便被華歷簡奴中場艾華路加西亞破門，最終繼西甲及歐霸受挫卡迪斯和法蘭克福後，破天荒吞下主場三連敗。巴塞曾於1998年跨季連續3次主場告負，賽後與第3位的西維爾同樣33戰得63分，分別領前「四哥」馬德里體育會及排第5的貝迪斯2分和6分，若往後再有閃失，隨時跌出前四，失去下季歐聯入場劵。

巴塞教練沙維說：「我們處境艱難，參賽下季歐聯已變得複雜。球員不能失去應有的態度，必須奮戰到底。」在西甲拋離巴塞15分的皇家馬德里，周六主場迎戰愛斯賓奴只需多取1分，便可重奪西甲冠軍。

另據英國《每日郵報》報道，車路士的德國國腳魯迪格，已同意與皇馬簽約4年，據報周薪將遠遠超過目前在「藍戰士」的23萬鎊（約230萬港元）。車路士領隊杜曹認為，魯迪格離隊主因是球會俄羅斯籍班主艾巴莫域被英國政府制裁，令球會發展將會受制肘。

巴塞足球總監艾文尼較早前證實，已與魯迪格的經理人聯絡，卻疑已被皇馬「擊敗」，亦有意招攬魯迪格的尚有巴黎聖日耳門和祖雲達斯等。

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