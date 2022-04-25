俄烏局勢｜賴路夫懶理禁令參戰俄國泳賽　NHK稱俄方交流活動未找數 (19:42)

為期一星期的俄國游泳錦標賽昨日（24日）在喀山展開，據俄羅斯塔斯社報道，賴路夫會參加男子100米自由泳，以及50米、100米和200米背泳，FINA稱正就此事展開調查，並會在適當時候公布結果。俄羅斯及白俄羅斯泳手因俄羅斯入侵烏克蘭，已被FINA禁賽至今年12月31日，賴路夫實際僅被額外停賽20日。

根據國際奧委會（IOC）的建議，俄羅斯和白俄羅斯的運動員已被禁止參加國際賽「直至另行通知」。IOC還敦促國際賽事從兩國轉移，不過兩國仍申請主辦國際滑冰聯盟（ISU）的大賽。ISU公布2022至2027年的4個賽季錦標賽競標者名單，兩國分別競標4和5項。

另外，日本體育協會亦因俄烏戰事，取消了3項與俄國的體育交流計劃，日本放送協會（NHK）報道稱俄國因戰事關係，未能支付交流所需費用800萬日元（約49萬港元）。

其他報道：網球｜18歲艾卡拉斯升世界第9 平同鄉拿度紀錄 笑稱《洛奇》予動力

其他報道：籃球｜周琦傳獲NBA多隊垂青 試訓與國籃任務撞期 路透社稱亞運不延期

其他報道：網球｜佐高域決勝盤吞蛋 主場不敵羅比夫屈居亞軍 前輩憂抗壓力盡失

其他報道：英超｜高普讚奧歷治「利物浦傳奇」 嘲比克福特每個龍門球用足5分鐘