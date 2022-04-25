籃球｜周琦傳獲NBA多隊垂青　試訓與國籃任務撞期　路透社稱亞運不延期 (17:37)

周琦在2021年加盟NBL鳳凰隊，今季場均上陣21.1分鐘，貢獻11.6分和6.6籃板。隨著球隊在常規賽以15勝13負排第6，無緣以頭4身分晉級季後賽，周琦在澳洲的首個球季亦宣告結束。他與鳳凰隊簽訂的是一份「1+1」的合同，意味今夏可選擇跳出合同，成為自由球員。

據悉不止一支NBA球隊在今季打探周琦去向，溜馬是最近期接觸這名中國隊中鋒的球隊，他們更表示若周琦今夏赴美出席訓練營，同時打出好表現的話，管理層願意為他提供一紙合同。不過，周琦原定5月初回中國，備戰9月杭州亞運等賽事。

周琦於2016年NBA選秀大會被火箭以次輪第43順位選中，但這名26歲中鋒只於2017/18球季曾為球隊上陣18場，翌季只打1場便遭裁走。

而路透社今日報道，亞奧理事會向不具名的中國官員查詢，對方回覆沒計劃延遲杭州亞運。亞奧理事會稱已去信北京方面要求澄清，會在下月6日開會時再詳談此事。

另外，丹佛金塊今早（25日）於NBA季後賽憑約基治轟入37分，主場以126：121險勝金州勇士，場數追近1：3，避免在西岸首圈出局。

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