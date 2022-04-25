英超｜高普讚奧歷治「利物浦傳奇」　嘲比克福特每個龍門球用足5分鐘 (16:48)

「紅軍」全場錄得逾八成控球率，但上半場未能撕破敵軍防線，高普於60分鐘換入路爾斯戴亞斯及奧歷治加強火力，僅花兩分鐘便奏效。奧歷治禁區內停球，穆罕默德沙拿傳中造就安德魯羅拔臣頭槌打破缺口。完場前5分鐘，戴亞斯「車身」起腳，奧歷治門前頂入鎖定勝局。利物浦賽後續落後曼城1分，「拖肥」則因般尼昨晚贏波，跌至降班區的第18位。

今仗兩個入球均有份參與的奧歷治，9次面對愛華頓共取得6球進帳，賽後獲高普形容為頂級射手，「他在球場內外都是傳奇，是一名世界級前鋒、我們最佳的射手。他在訓練都能交出相同表現，故有時未能讓他進入大軍，是非常艱難的決定」。然而奧歷治今夏勢約滿離開紅軍，AC米蘭據報或成為其下一站。

愛華頓今仗試圖放慢比賽節奏，門將比克福特上半場接球後，猶豫良久才在毫無壓力下伏地拖延時間，換邊後遭紅軍門將艾利臣比加模仿諷刺。高普回應稱，早已預計對方採用消極戰術，承認球隊早段未能適應，「每次比克福特持球，都花耗約5分鐘，我們面對『鐵桶』卻無法掌控節奏」。他又認為，愛華頓今仗表現值得取得分數，但紅軍下半場變陣後令對手難以招架，終如願取勝。

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