西班牙盃｜40歲祖亞昆為貝迪斯奪冠灑淚　柏歷堅尼暗示不老傳奇勢寫句號 (19:06)

貝迪斯前鋒保查艾利斯亞斯於11分鐘先拔頭籌，華倫西亞鋒將曉高杜路在30分鐘扳平。86分鐘，貝迪斯的智利籍名帥柏歷堅尼換入翼鋒祖亞昆。兩軍其後法定時間各一言和，加時後比數不變，需互射12碼決勝負，結果包括主射第2球的祖亞昆在內的貝迪斯5射全中，華倫卻有中場尤路斯穆沙「宴客」，以5：4勝出，繼2005年後再度稱霸西班牙盃，而且篤定可出席下季歐霸。

祖亞昆說：「貝迪斯今季表現非常好，今晚來到這裏的球迷值得一起慶祝。當完場時，我情緒激動，因為球隊一直過關斬將，最終在球會所在城市塞維利亞踢決賽。球迷現在心花怒放，幸福的淚水湧上我的心頭。」

他是貝迪斯青訓產品，2000年在一隊「地標」，2006年轉會華倫，助球隊贏得2008年西班牙盃，及後先後加盟馬拉加和費倫天拿，2015年回巢貝迪斯。

祖亞昆於去年11月透露，這是其最後一個職業賽球季，惟此仗賽後未回應掛靴的問題。柏歷堅尼賽前說：「他對我們非常重要，而且狀態仍很好。他始終已40歲，儘管很想繼續比賽，但身體或會告訴他不能這樣。」

祖亞昆今季主力賽事並非西甲和西班牙盃，而是歐霸，在貝迪斯的10仗中，他8次擔正，總計今季各項賽事上陣32次入2球，職業賽球會生涯披甲880次入113球。國際賽方面，他上陣51次入4球，曾出戰2002和2006年世界盃，以及2004年歐洲國家盃決賽周。

其他報道：NBA季後賽｜籃網三連敗勢遭塞爾特人踢出局 杜蘭特陷低潮自責想得太多

其他報道：德甲｜拜仁十連霸 梅拿11次德甲冠軍齊寫歷史 羅拔仔拒答去向

其他報道：法甲｜美斯攻入世界波首為PSG封王 尼馬回應噓聲籲球迷「慳番啖氣」