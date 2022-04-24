中超｜上海申花疑因欠薪被FIFA頒禁令　兩將疫下未註冊或需另覓出路 (22:02)

科利斯在2018年12月執掌申花帥印，惟15場僅取得3勝令球隊跌入降班區，申花翌年7月宣布這名西班牙籍教頭因個人原因辭去主教練職務。科利斯因申花欠薪而告上FIFA，FIFA在2020年2月裁定申花須向科利斯支薪、違約金、利息以及罰款，總計近1300萬歐元（約1.1億港元），申花隨後向CAS上訴不果。

FIFA在2021年5月向申花表示，若30天內未履行FIFA和CAS的罰則，將遭受禁止轉會等一系列處罰。相隔近一年，FIFA下達禁止申花註冊新球員的禁令。原定轉投申花的李松益和石笑天，因上海疫情未能完成註冊，或只能另謀出路。

另外，今午在海口五源河體育場上演的友誼賽，在港出生的中國國腳戴偉浚代表U23國足正選登場，並於上半場建功，加上孫沁涵下半場再入一球，領軍以2：0擊敗長春亞泰。

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