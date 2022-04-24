中超｜上海申花疑因欠薪被FIFA頒禁令　兩將疫下未註冊或需另覓出路 (22:02)

據中國傳媒報道，3支中國球隊因欠薪而被國際足協（FIFA）禁止註冊新兵及引援，包括曾因拖欠西班牙籍教頭山齊士科利斯薪金而鬧上國際體育仲裁法庭（CAS）的上海申花，還有青島隊和北京北體大。
科利斯在2018年12月執掌申花帥印，惟15場僅取得3勝令球隊跌入降班區，申花翌年7月宣布這名西班牙籍教頭因個人原因辭去主教練職務。科利斯因申花欠薪而告上FIFA，FIFA在2020年2月裁定申花須向科利斯支薪、違約金、利息以及罰款，總計近1300萬歐元（約1.1億港元），申花隨後向CAS上訴不果。
FIFA在2021年5月向申花表示，若30天內未履行FIFA和CAS的罰則，將遭受禁止轉會等一系列處罰。相隔近一年，FIFA下達禁止申花註冊新球員的禁令。原定轉投申花的李松益和石笑天，因上海疫情未能完成註冊，或只能另謀出路。
另外，今午在海口五源河體育場上演的友誼賽，在港出生的中國國腳戴偉浚代表U23國足正選登場，並於上半場建功，加上孫沁涵下半場再入一球，領軍以2：0擊敗長春亞泰。
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