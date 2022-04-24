NBA季後賽｜籃網三連敗勢遭塞爾特人踢出局　杜蘭特陷低潮自責想得太多 (18:06)

籃網回到主場後表現未見起色，塞爾特人憑塔圖攻下39分，加上後衛謝倫布朗得24分，終以109：103擊敗籃網，在東岸首圈連贏三場，晉級在望。此役上陣46分鐘的杜蘭特，11投6中僅得16分，在最後一節除了初段入樽得分，隨後11分鐘再無出手紀錄，只靠罰球再得兩分。

杜蘭特解釋，自己在這個系列賽實在「想得太多」，「前兩場比賽我翻看比賽片段後，感到自己打得太過進取，很多隊友的空檔都沒有看到，所以我今天想要做出正確的判斷，但現在看來，我應該要多出手才對」。

塞爾特人眾將不斷跟杜蘭特產生身體碰撞，希望影響這名得分好手，這些招數明顯奏效。在3和4月的常規賽場均得分超過30分的杜蘭特，在系列賽頭3場平均只得到22分，他坦承面對綠軍的嚴防也感到壓力，「對方的身體條件都很好，不論怎麼換防都很高大，他們最矮的史馬特都有6呎4吋。」

史上143次落後0：3的球隊，全部難逃出局命運，杜蘭特盼將士用命，在後日的生死戰扳回一城。上陣43分鐘同樣取得16分的艾榮則鼓勵隊友，「我肯定KD在過去幾場比賽打得不好，我亦有過這些經歷。現在不是抱頭頹喪的時候，我們還要繼續作戰」。

其他報道：德甲｜拜仁十連霸 梅拿11次德甲冠軍齊寫歷史 羅拔仔拒答去向

其他報道：法甲｜美斯攻入世界波首為PSG封王 尼馬回應噓聲籲球迷「慳番啖氣」