德甲｜拜仁十連霸　梅拿11次德甲冠軍齊寫歷史　羅拔仔拒答去向 (17:01)

拜仁開賽15分鐘藉着角球攻勢，由基拿比接應哥列斯卡二傳窩利破網領先；利雲度夫斯基34分鐘射入聯賽第33球，助球隊半場拉開兩球。「蜜蜂兵團」51分鐘憑安利簡恩的12碼追近，但拜仁完場前7分鐘再靠穆斯亞拿埋齋，賽後領先次席的多蒙特12分，在聯賽餘下3輪下提前宣告衛冕。

拜仁自2012/13球季起，連續10季奪得聯賽冠軍，成為歐洲五大聯賽首支締造十連霸的球隊。中場湯馬士梅拿連同2009/10球季，個人第11次捧起德甲錦標寫下歷史。此外，翼鋒京士利高文過去10季，在巴黎聖日耳門（PSG）、祖雲達斯及拜仁均獲得聯賽冠軍，續成「獎盃獵人」。

明夏約滿拜仁的利雲度夫斯基盛傳獲巴塞隆拿招手，拜仁行政總裁簡尼及領隊拿高斯文早前雖力證他來季續留效，惟「羅拔仔」賽後承認與球會的合約情况複雜，「我們將會面商討，但至今沒有特別進展。我注意到現在發生的事，情况對我來說並不容易」。

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