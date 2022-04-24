法甲｜美斯攻入世界波首為PSG封王　尼馬回應噓聲籲球迷「慳番啖氣」 (16:32)

PSG此役只需不敗便可重奪法甲冠軍，而朗斯中堅奇雲丹素在57分鐘「兩黃一紅」，令PSG形勢大好。68分鐘，美斯接應尼馬左路橫傳離門25碼射入世界波，滿以為可以一場勝仗慶祝奪標，卻在88分鐘被朗斯中場哥倫天真恩扳平1：1完場。PSG賽後34戰得78分，領前少踢1場的馬賽16分，提前4輪篤定奪得10季內第8個法甲冠軍。摩納哥及里爾先後於2017和2021年奪得聯賽冠軍。

PSG上月初在歐聯16強，被皇家馬德里淘汰後被口誅筆伐，比賽期間不時被球迷「開汽水」，尼馬更成眾矢之的，這名巴西隊前鋒今仗賽後說：「我與會方仍有合約，未來3年仍在隊中，所以停止（噓聲）吧，或者可慳番啖氣。」他今季雖不時受傷患困擾，但仍在聯賽入11球和有5次助攻，歐聯卻「食白果」。

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