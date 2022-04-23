F1｜韋斯塔本衝刺賽挫陸奇尼　今季首搶得正賽頭位　咸美頓拒為內訌解畫 (23:22)

法拉利今季走勢強勁，陸奇尼在首3站包辦兩次頭位。韋斯塔本昨晚在排位賽雨戰下首名衝線，今晚於衝刺賽頭位起步，惟早段便被陸奇尼爬頭。在21圈賽事的衝刺賽，韋少一直力迫陸奇尼，最終在第20圈再次重奪領先位置，今季首度搶得正賽頭位，陸奇尼與紅牛另一車手佩雷斯緊隨以2、3位衝線，昨日於排位賽失利的法拉利另一車手辛尼斯以第4名衝線，明晚會在第2排出賽。

效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，早段撞牆致戰車尾翼損毀，未知明晚能否趕及出賽，或要由保達斯獨自上場搶分。平治「黑帝」咸美頓今站亦未止頹，他昨晚於排位賽失利，今日在衝刺賽第13位起步，最終只以14位完賽，隊友羅素名列11。咸美頓昨晚於排位賽後，被直播鏡頭拍到與領隊禾夫爭論。他被追問此事時，以內部機密為由拒絕回答。

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