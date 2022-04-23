英超｜C朗復出建功　般費宴客無緣扳平　曼聯不敵阿仙奴前四渺茫 (21:32)

曼聯賽前多踢一場兼落後阿仙奴3分，基斯坦奴朗拿度（C朗）因女友的龍鳳胎男嬰夭折缺陣一仗，今仗聯同華拉尼及麥湯米尼復任正選，中堅哈利馬古尼則因收到炸彈恐嚇電郵後退任後備；阿仙奴正選跟上仗作客大勝車路士的陣容比較，只有一個變動，賓韋特復任中堅，由薛迪索拉斯任右閘。

阿仙奴開賽3分鐘已打開紀錄，藉曼聯守將華拉尼及阿歷士迪尼斯連環解圍失誤，布卡約沙卡右路起腳，門將迪基亞撲出不遠，紐奴泰華利斯門前補射破網，這名22歲左閘取得效力兵工廠的首個入球，助主隊領先1：0。阿仙奴其後再下一城，尼基迪亞在門前破網，視像裁判（VAR）先判越位，球證翻看VAR後，判此前沙卡在禁區被迪尼斯撞跌為犯規，改判12碼，沙卡於32分鐘主射中鵠領先兩球。紅魔一分鐘後追回一球，尼曼查馬迪傳入禁區，C朗未懼力壓撞射得手，取得個人第100個英超入球，他返回中圈時單手指天，將入球獻給夭折男嬰。

阿仙奴半場領先2：1，曼聯換邊後於56分鐘博得12碼，阿仙奴入球功臣紐奴泰華利斯禁區內頂球犯手球，但般奴費南迪斯操刀12碼中柱，今季英超兩次主射都宴客。紅魔之後續有攻勢，C朗曾有射門破網，但僅越位判「詐糊」，之後他再妙傳予達洛治攻門，但這名右閘繼上半場遠射中楣後，再被主隊門將蘭斯達爾撲到再中柱。紅魔未能扳平後再失一球，由阿仙奴中場格列沙加於70分鐘把握般奴控球甩腳，在禁區頂施冷箭破網，鎖定3：1勝局，亦是這名瑞士隊中場歷來第3度攻破紅魔大門。

阿仙奴勝出這場「6分波」後，33戰60分暫升第4，領先踢少一場的熱刺3分。曼聯兩連敗後34戰54分，被兵工廠拋離6分後，餘下4輪聯賽要爭前四相當渺茫。

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