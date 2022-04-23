空手道｜劉慕裳重返超聯決賽為達標興奮　三手準備明晚衝金　曾綺婷爭銅 (22:33)

劉慕裳昨晚於小組賽首名晉級，8強淘汰日本隊的尾野真步，再擊敗意大利隊對手Carola Casale，打入決賽。自空手道國際賽改制後，上站摘銅的劉慕裳首度打入決賽，亦是自去年4月後再次衝金，她說：「好開心達到自己的目標，能夠轉一轉獎牌顏色。這次感覺很特別，因為去年4月，我正是在葡萄牙站打入決賽。今站對手實力強，希望表現上能有突破。」她又表示，近年大部分時間留守美國訓練，證明離鄉背井絕對值得。對於明晚出戰清水希容，她說：「我手上還有3套拳可打，會在賽前看狀態及感覺決定。」

組手（搏擊）港將曾綺婷同樣迎來突破，她於小組收穫2勝1負，8強再擊敗阿塞拜疆隊對手。她其後出戰委內瑞拉隊選手，打成平手後被裁判判以2：3落敗，明日將與德國隊選手爭奪銅牌。

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