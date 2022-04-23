NBA季後賽｜崔爾楊格絕殺熱火　助鷹隊追近場數　豪言從沒想過射失（附精華） (16:27)

鷹隊戰畢頭兩節，以61：54稍稍領先熱火，但客軍易邊後靠嚴密防守追分，PJ德加獨得8分，加上盧利和艾迪巴約等攜手打出一波21：0攻勢，助熱火在第3節反超85：77。不過，熱火主將盧利第3節末段傷出，鷹隊在第4節極力反撲，戰至最後3分33秒扳平101：101。楊格於關鍵時刻挺身而出，在最後4.4秒拋投得手，熱火的占美畢拿在三分線外射失最後一擊，鷹隊終以1分險勝。

今仗共得24分8助攻的楊格，談及絕殺球時顯得信心十足，「當我起手，沒有想過會射失」，他續稱：「我知道剩下10秒，我不想投三分，我只想攻擊籃框，這要不是犯規，要不就是一次上籃入球。」根據ESPN統計顯示，包含常規賽和季後賽在內，這是楊格第5次在最後10秒之內命中反超分數的關鍵投籃。

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