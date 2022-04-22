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拳擊｜泰臣不堪醉酒漢騷擾　機上施連環拳傷人未被捕 (23:15)

前世界級拳王泰臣前晚（20日）據報疑不滿在機上遭醉酒乘客騷擾，向對方不停揮拳致頭部見血。惟事主落機求醫及報警後，拒絕協助當地警方調查，泰臣未有因此被捕。

美國傳媒「TMZ Sports」指，泰臣當晚在美國加州三藩市乘搭航班前往佛羅里達州，途中後座一名男子站起，在他耳邊不停說話。泰臣疑不堪騷擾，向對方連環揮拳，最終需由旁邊乘客合力制止。

受襲乘客事後頭部有血迹，落機後求醫並報警。惟三藩市警方指，事主及後只提供小量涉案資料，並拒絕協助進一步調查。泰臣發言人則向《馬卡報》表示，該乘客事發時明顯喝醉，欲請求泰臣合照遭拒絕，及後向泰臣扔水樽，呼籲支持者日後若碰見偶像，應顧及對方的私人空間。

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