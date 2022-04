拳擊｜泰臣不堪醉酒漢騷擾　機上施連環拳傷人未被捕 (23:15)

美國傳媒「TMZ Sports」指,泰臣當晚在美國加州三藩市乘搭航班前往佛羅里達州,途中後座一名男子站起,在他耳邊不停說話。泰臣疑不堪騷擾,向對方連環揮拳,最終需由旁邊乘客合力制止。

受襲乘客事後頭部有血迹,落機後求醫並報警。惟三藩市警方指,事主及後只提供小量涉案資料,並拒絕協助進一步調查。泰臣發言人則向《馬卡報》表示,該乘客事發時明顯喝醉,欲請求泰臣合照遭拒絕,及後向泰臣扔水樽,呼籲支持者日後若碰見偶像,應顧及對方的私人空間。

ICYMI: Mike Tyson seemed to lose his cool on a plane on Wednesday night ... repeatedly punching a man in the face after the guy had apparently annoyed him. https://t.co/x7CEFS9yYV— TMZ (@TMZ) April 22, 2022