NBA｜勇士三大後衛合轟80分　領先金塊3：0晉級「叫糊」　湯臣讚普利舉足輕重 (18:35)

勇士在22歲的佐敦普利今季表現突飛猛進下，即使史堤芬居里趕及在季後賽傷癒復出，亦甘願讓出正選席位，暫改任後備的第六人角色，而此舉亦令勇士的板凳得分能力大幅提升，今仗作客續有兩大主力查美梅利及米高波特已因傷收咧的金塊，他與佐敦普利及「浪花兄弟」基利湯臣合力攻入80分，包括末段關鍵的7分，終以5分之差力克對手，場數領先3：0，尚欠一勝便可殺入次圈。賽後湯臣大讚普利表現，認為他目前在陣中的角色已是舉足輕重。

同日達拉斯獨行俠在球星盧卡當錫續因傷避戰下，再憑控衛謝倫般遜大爆發，攻入全隊最高31分，助球隊作客以126：118擊敗猶他爵士，場數反超2：1。至於明尼蘇達木狼今在一度領先26分下，於末節表現「崩盤」，終在主場以95：104不敵孟菲斯灰熊，場數被反超2：1。

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