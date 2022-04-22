英超｜C朗上載全家福感謝各界關心　復操勢為曼聯掛帥鬥廠　蘭歷克證普巴提早收咧 (20:27)

C朗在社交網稱感謝各界慰問，洛迪古絲及新生女兒已回家，「感受到大家對我們一家的愛和尊重，現在是時候感恩新生命來到這世界。」C朗在相片中抱着龍鳳胎新生女兒，剛分娩的洛迪古絲也微帶笑容。

另邊廂，曼聯隊長哈利馬古尼今季表現低迷，引起不少曼迷批評，據報昨日還收到恐嚇電郵，聲稱已在其柴郡豪宅內放置炸彈。這名英格蘭隊中堅隨即報警求助，最終警方帶同警犬兩度到場搜查但未有發現，證實虛驚一場。英媒引述馬古尼身邊友人稱，這名「紅魔」隊長不會因此害怕而離隊，將如常備戰。

曼聯落實阿積士主帥坦夏格下季接掌後，緊接籌組新教練團，據報除了阿積士助教雲達加特將跟隨來投，曾在費格遜麾下任紅魔助教的麥卡倫，亦傳有機會回巢。這名英軍前帥執教荷甲球隊川迪時，曾跟坦夏格共事。

另外，曼聯看守領隊蘭歷克證實中場保羅普巴因傷需休戰4周，意味提早收咧。

其他報道：游泳｜涉支持俄軍侵烏 FINA罰俄東奧名將賴路夫停賽9個月

其他報道：亞協盃｜臺南市FC因疫情取消主辦J組賽事 如期舉行成疑

其他報道：英超｜尼基迪亞起孖拆車 阿迪達讚好波有好報 廠兵熱刺同分續爭第4

其他報道：意盃｜國米打吡大勝 相隔11年重返決賽 細恩誓反壓AC米蘭衛冕意甲