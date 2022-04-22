亞協盃｜臺南市FC因疫情取消主辦J組賽事　如期舉行成疑 (16:57)

臺南市FC在社交網宣布，以球員及球迷健康為前題，今午已向AFC提出取消主辦今屆亞協盃J組，「我們知道非常可惜，不能有機會在主場球迷面前比賽，不過一切決定還是以國家防疫政策為優先」。亞洲足協則暫未有相關公布。臺南市早前宣布曾帶領港足贏得兩屆省港盃的郭嘉諾出任主教練。

亞協J組4隊分別為東方龍獅、理文、臺南市FC、澳門的澳科鄒北記。其中理文剛於周二在蒙古出戰附加賽，以2：1反勝220體育會晉級，球隊現已返港接受隔離一周。而東方今日亦宣布為加緊備戰亞協分組賽，由曾在傑志及香港飛馬任職的33歲西班牙藉教練基斯普，出任體能教練兼數據分析員，協助球隊於亞協盃爭出線。

上屆亞協J組於去年6月底在港主辦，當時參賽4隊職球員都要遵守嚴謹的「隔離氣泡」的防疫措施。今屆能否改在港或澳門主辦亦成疑問。理文主教練陳曉明表示，他也是今日才知道事件，球隊只能做好本分，透露上屆香港主辦時，對兩支港超參賽球隊無論財政或人力上，都有很大負擔，「今屆能否在港再辦，需要跟球會管理層以及東方龍獅方面溝通。現在只能再等下一步消息，幸好球隊未訂前往台南的機票和酒店」。

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