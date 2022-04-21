英超｜坦夏格落實季後接掌曼聯　簽約3年設續約條款　誓領軍重返成功路 (18:34)

52歲的坦夏格在曼聯官網表示，很榮幸能成為曼聯領隊，對這項挑戰感興奮，「我了解這間偉大球會的歷史和球迷的熱情，有絕對決心建立一支能夠取得應有成功的球隊」。

坦夏格執掌阿積士4季半，他稱離開這支荷甲球隊是困難決定，又向阿積士球迷保證，在完季前會繼續盡全力衛冕聯賽。據報阿積士助教雲迪加特亦會跟隨加入「紅魔」教練團。

曼聯足球總監穆達夫表示，坦夏格執教阿積士的佳績，證明是現今歐洲球壇最成功的教練之一，「他的球隊以進攻足球及給予青年球員機會聞名，我們從交談中，對他助曼聯回復到競爭水平的長期願景，以及他實現這目標的決心留下深刻印象」。

坦夏格於2013至15年執教拜仁慕尼黑二隊，時任主帥為哥迪奧拿，深受這名現任曼城領隊的足球哲學影響，其後他在阿積士4季半贏得兩次荷甲冠軍，於2018/19年打入歐聯4強。而荷蘭隊中場雲迪碧克現被曼聯借至愛華頓，下季勢獲新帥重用。

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