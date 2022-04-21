英超｜名人堂添6星　阿古路成最年輕球員　舒米高獲選創門將先河 (17:30)

英超繼上月底公布朗尼及韋拉入選名人堂後，透過評審小組及網上公眾投票，從25人候選名單中再選出6個名宿躋身名人堂，最終高柏尼、阿古路、舒米高、史高斯、杜奧巴及伊恩胡禮當選，舒米高是名人堂首名門將。

去年底因心律不正提早掛靴的阿古路，以33歲成為名人堂最年輕球員。這名阿根廷隊前鋒是英超史上入球最多的外援，為曼城在英超10季上陣275場入184球，五奪聯賽錦標，包括在2011/12年球季煞科戰，於93分鐘20秒絕殺昆士柏流浪，為「藍月」首奪英超。

阿古路在曼城官網分享得獎感受時表示，從小就希望在英超比賽，「我認為這是世上最佳聯賽，比賽節奏又快又精彩，氣氛總是難以置信。進入名人堂後，相信兒子可以說父親有所成就。我在曼城攻入職業生涯最重要一球，現在仍很掛念昔日隊友和球迷」。

英超名人堂去年設立，以表揚在英超有重大成就及貢獻的退役球員，每年度都會選出8個名宿，包括2人直接當選及投票最高票數的6人，去年8名入選者為簡東拿、堅尼、碧咸、亨利、柏金、舒利亞、謝拉特及林柏特。

另外，據報曼聯首席球探Jim Lawlor及全球球探主管Marcel Bout已請辭，二人均長年任職「紅魔」，球隊今季戰績欠佳，加上下季勢由坦夏格接掌後，二人離任意味是重建第一步。

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