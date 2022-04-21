西甲｜賓施馬極刑宴客寫16年尷尬數據　無阻皇馬取勝　距封王只欠4分 (19:37)

皇家馬德里憑阿拉巴於12分鐘補射得手開紀錄，但兩分鐘後被奧沙辛拿的安迪布迪美亞扳平，馬高阿辛斯奧完上半場前為皇馬再度領前。賓施馬下半場「老貓燒鬚」，兩次操刀極刑都被奧軍門將靴利拉撲出，令這名34歲法國國腳成為相隔16年，首個一仗兩度「宴客」的皇馬球員。

皇馬的盧卡斯華斯基斯於補時埋齋，終為球隊鎖定3：1勝局，取得四連捷後33戰得78分，拋離馬德里體育會17分。馬體會今晨作客與CF格蘭納達互交白卷，暫以1分反壓巴塞隆拿升上次席。少踢兩場的巴塞將於香港時間周五凌晨作客皇家蘇斯達，以目前形勢而言，皇馬未來兩仗只需多取4分，便可相隔一季重奪西甲冠軍；假如巴塞今仗失分，皇馬勢更快奪標。皇馬的另一喜訊是教練安察洛堤證實，因大腿受傷缺席兩場聯賽的中場卡斯米路，將可在下周中歐聯4強首回合作客曼城時復出。

西甲冠軍在望，據報皇馬已為下季未雨綢繆，多蒙特前鋒艾寧夏蘭特若轉會曼城，「銀河艦隊」便會加緊斟介巴黎聖日耳門的基利安麥巴比，惟同時傳出他們也垂青拜仁慕尼黑的德國隊攻擊手基拿比。後防方面，皇馬除一直盛傳今夏將會加盟皇馬的車路士守將魯迪格外，亦有望重簽華歷簡奴中堅法蘭加西亞，並向摩納哥中場曹亞文尼打主意。

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