俄烏局勢｜溫網禁俄球手　麥維迪夫無緣爭冠　佐高域稱體育政治應分開 (16:42)

溫布頓網球錦標賽今晨（21日）發聲明，落實禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，以示反對俄國揮軍入侵烏克蘭，意味世界第2的丹尼麥維迪夫無法參賽。「一哥」佐高域爭奪大滿貫缺少勁敵，他表示雖反對戰爭，但形容賽會決定「瘋狂」，因為「運動不應被捲入政治」。
自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，令英國政府頒布多項制裁令，溫網一直傳言禁止俄羅斯球手參賽。賽會今晨終發聲明，當中寫道：「我們譴責俄羅斯的不法行為，仔細考慮對球手的責任，以及政府體育組織的指引，很無奈地宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參與今屆賽事。」賽會主席Ian Hewitt稱：「考慮到政府指引及賽事的知名度，為了不讓俄國政權利用體育作宣傳，還有保障身處國內的球手，我們相信這是無可避免的做法。若局勢在6月有所改變，我們會即時調整措施。」
溫網屬今年第3項大滿貫，將在6月27日至7月10日舉行，禁令將影響世界第2的丹尼麥維迪夫，以及其曾公開反戰的俄籍同鄉羅比夫。女單世界第4的白俄球手莎芭倫卡，亦無法參與這項大滿貫。在塞爾維亞家鄉出戰的世界一哥佐高域，被問及此事時說：「我一直反對戰爭，但不代表我會支持溫網的決定，這是一個非常瘋狂的決定，因為體育不應被捲入政治。」
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