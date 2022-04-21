俄烏局勢｜溫網禁俄球手　麥維迪夫無緣爭冠　佐高域稱體育政治應分開 (16:42)

自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，令英國政府頒布多項制裁令，溫網一直傳言禁止俄羅斯球手參賽。賽會今晨終發聲明，當中寫道：「我們譴責俄羅斯的不法行為，仔細考慮對球手的責任，以及政府體育組織的指引，很無奈地宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參與今屆賽事。」賽會主席Ian Hewitt稱：「考慮到政府指引及賽事的知名度，為了不讓俄國政權利用體育作宣傳，還有保障身處國內的球手，我們相信這是無可避免的做法。若局勢在6月有所改變，我們會即時調整措施。」

溫網屬今年第3項大滿貫，將在6月27日至7月10日舉行，禁令將影響世界第2的丹尼麥維迪夫，以及其曾公開反戰的俄籍同鄉羅比夫。女單世界第4的白俄球手莎芭倫卡，亦無法參與這項大滿貫。在塞爾維亞家鄉出戰的世界一哥佐高域，被問及此事時說：「我一直反對戰爭，但不代表我會支持溫網的決定，這是一個非常瘋狂的決定，因為體育不應被捲入政治。」

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