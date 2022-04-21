英超｜哥迪奧拿250勝寫頂級聯賽紀錄　提醒曼城「失分即失冠」 (13:31)

「藍月」今仗戰至53分鐘，靠馬列斯誤打誤撞下起腳打破僵局。他在65分鐘亦交出助攻，開出短角球造就菲爾科頓遠射得手。曼城完場前8分鐘力迫對手後防犯錯，由貝拿度施華燙射埋齋，賽後以32戰得77分，續領先利物浦1分。

哥迪奧拿帶領曼城344場便拿下第250場勝仗，比任何英格蘭頂級聯賽球會領隊更快達成此里程。他賽後強調爭標最後直路毫無失分空間，「3年前我們取得14連勝才能奪冠。現在有着同樣的感覺，我們餘下賽事全勝便會奪冠，失分即失冠」。他又認為利物浦會在餘下賽事保持全勝，形容現在的紅軍為球壇史上最強之一，令今季冠軍爭奪別具意義。

此外，愛華頓憑李察利臣補時建功，主場以1：1逼和李斯特城，取得護級關鍵1分，目前31戰得29分，以4分領先第18位的般尼。紐卡素則由米基爾阿米朗一箭定江山，以1球小勝水晶宮，錄得主場六連勝。

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