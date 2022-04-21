英超｜尼基迪亞起孖拆車　阿迪達讚好波有好報　廠兵熱刺同分續爭第4 (11:42)

兵工廠射手拿卡錫迪日前從新冠病毒中康復，今仗先列後備。頂替其位置的尼基迪亞把握上陣機會，17分鐘乘敵軍安達斯基斯坦臣回傳失誤，單刀射入領先。車路士4分鐘後由迪姆華拿扳平，27分鐘雖再被伊美路維攻陷，惟艾斯派古達32分鐘再次追成平手。

然而「藍戰士」後場連番犯錯，終賠上輸波代價。尼基迪亞於57分鐘再藉對手解圍失誤，禁區內快腳射入。布卡約沙卡補時博得12碼，他親自操刀命中鎖定勝局。阿仙奴賽後32戰得57分，得失球差不及熱刺排第5。

下月踏入23歲的尼基迪亞，今季較多以後備身分入替，至上仗因拿卡錫迪染疫才首獲聯賽正選。阿迪達賽後承認過去未有給予他足夠機會，指對方訓練時的努力在今仗兌現，「他過去10個月的努力未被看見，我應該給他更多上陣時間，今晚的表現是他應得的。當你看見其練習表現，以及他的謙卑、渴求，這就是好波有好報」。

阿仙奴擺脫連敗走勢，周六（23日）主場鬥曼聯再迎硬仗。阿迪達喜見麾下身在困境仍保持積極態度，並說道：「我跟球員們說，若他們想躋身歐聯，必須作客打敗列強。他們今仗成功做到，但更讓我驕傲的，是他們過去數周即使輸球仍保持正面，這令我倍添動力。」

車路士吞下主場三連敗兼失11球，領隊杜曹今仗歸咎於史丹福橋場地質素，認為基斯坦臣第一球失誤正因草地欠佳所致，「這聽起來似是藉口，但這草地真的難以作賽。安達斯打算傳球時，皮球的反彈十分異常」。他又指，球隊主場連續幾仗犯錯連連，必須減少失誤次數，才能重返勝軌。

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