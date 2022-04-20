英超｜車路士倫敦打吡迎阿仙奴　杜曹諷同市兩對手四大皆空 (21:45)

now611/621 周四凌晨02：45直播

車路士今季穩佔英超三甲，日前亦連續3季打入英足盃決賽，歐聯則戰至8強才被皇家馬德里淘汰。阿仙奴早在1月的英足盃第3圈便出局，熱刺更於去年尾，便因隊中爆發新冠病毒疫情而將歐協聯延期，最終被歐洲足協判棄權，在分組賽「畢業」。

杜曹說：「嘩！熱刺領隊干地可更專注催谷球員的體能，有利他們往後在本土賽發揮，阿仙奴的情况亦類似。這兩支球隊的客觀形勢本來很好，卻被他們浪費了。」對於阿仙奴主帥阿迪達曾批評在賽程安排上，被英超賽會不公平對待，杜曹說：「這可成為他們出事的半個藉口，但其實也可像車路士般，乾脆接受挑戰。」

車路士中場高華錫因上場英足盃4強賽足踝受傷，避戰約兩周，中堅堤亞高施華若在今仗上陣，便可以37歲零210天之齡，成為兩軍歷來對賽的最年長球員。現紀錄保持者由車路士名宿歷斯於1995年創造，這名現年64歲的英格蘭前國腳，曾在1975至1988年效力阿仙奴。此外，阿仙奴前鋒拿卡錫迪上場英超因染疫缺陣，此役上陣成疑。

另外，曼城周四凌晨若作客白禮頓凱旋，便可以1分反壓今晨大勝曼聯的利物浦，重登榜首。

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