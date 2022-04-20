意盃｜國米打吡大勝　相隔11年重返決賽　細恩誓反壓AC米蘭衛冕意甲 (20:41)

兩軍首回合互交白卷，拿達路馬天尼斯今仗於4和40分鐘建功，續有伊巴謙莫域缺陣的AC米蘭，其後曾有伊斯美賓拿沙追回一球，卻因隊友後衛皮爾卡魯魯越位在先「食詐糊」。國米的魯賓高辛斯終在82分鐘埋齋，助球隊向米蘭派3蛋，自2011年後首次在意大利盃坐亞望冠，各項賽事連續不敗增至10場。

施蒙尼恩沙基說：「球員今晚表現出色，因我們在這場打吡戰表現出智慧和戰術，在適當的時間給予對手迎頭痛擊。」他又指出在2至3月，球隊因需在歐聯16強兩鬥利物浦而表現欠穩，但出局後表現持續向好，「我們於1月已奪意大利超級盃，下月也將踢意大利盃決賽，另一目標會是意甲餘下6仗全捷」；換言之，他渴望能趕過米蘭蟬聯聯賽冠軍。

今季已入19球的拿達路馬天尼斯透露，此役因父母和家人入場觀戰而獲得額外鼓舞，並說：「我為能晉身另一決賽而高興。今天我們證明了國米可有頂級表現，球迷為此而雀躍。球隊雖然早前表現欠佳，但是時候邁步向前，在餘下的比賽交出今仗的表現。」

意大利隊名宿蘇拿表示，以國米的質素和板凳深度，力足衛冕意甲，而米蘭輸蝕在於過於看重體能踢法。他又說：「意大利隊連續兩屆無緣世界盃決賽周，我們確需要這場重要的打吡戰，為腎上腺素補一針。」

米蘭今仗禍不單行，既在各項賽事連續13場不敗斷纜，今仗做後備的前鋒列比錫，亦在半場熱身賽時觸傷膝部，暫未知需養傷多久。此外，賽前傳言巴林財團或入主米蘭，並傳出有意招攬曼城翼鋒史達寧加盟。

德國盃4強方面，弗賴堡開賽35分鐘內入3球，作客以3：1淘汰德乙球隊漢堡，決賽對手將是周四凌晨交手的RB萊比錫和柏林聯的勝方。

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