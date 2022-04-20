英冠｜米祖域起孖破紀錄助富咸升班　馬高施華喜迎挑戰　添列姆拒當「升降機」 (19:01)

英冠一哥富咸上半場憑阿歷山大米祖域梅開二度，加上小將法比奧卡華路建功，以3：0大勝普雷斯頓，成為今季首支穩奪升班資格的球隊。富咸降班一季便重返英超，今季聯賽上陣40場，射入40球及交出7次助攻的阿歷山大米祖域功不可沒。他是29年來首名單季突破40球的次級聯賽球員，亦是英冠自2004年成立以來首人，距70年前的次級聯賽紀錄則相差6球。這名27歲塞爾維亞前鋒仍未放鬆，「今季尚有4場聯賽，且看我們能否讓入球數字變得更多」。

富咸領隊馬高施華表示以球員為榮，他揚言已準備好下季的挑戰，並稱球隊屬於英超，「能夠把球隊帶回所屬之處，感覺一流。我們會好好慶祝升班，但很快就準備迎接新挑戰」。雖然富咸連續五季做「升降機」，但老將添列姆認為球隊與過去截然不同，並相信阿歷山大米祖域下季在英超照樣能取得入球。

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