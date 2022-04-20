NBA季後賽｜占美畢拿45分新高零失誤　助熱火兩連勝　自覺比兩年前進化（附精華） (16:15)

畢拿和鷹隊球星崔爾楊格在頭兩節駁火，熱火完半場僅領先2分。易邊後，熱火打出一波11：0的攻勢拉開差距，畢拿第3節獨得15分、全場貢獻45分，助球隊以115：105勝出。這是畢拿自2019年加盟熱火以來，第3次在季後賽得分40+，追平勒邦占士並列隊史第二多，僅次於韋迪的7次。

畢拿的好表現，讓人想起他在2020年，於「隔離泡泡」帶領熱火以黑馬姿態殺入總決賽，最終不敵洛杉磯湖人得亞軍。畢拿自覺已經進化成更好的球員，但不失殺手心態，盡量多得分，「我現在打法沒當初那麼霸佔球權，因為隊中有盧利控球，讓我更專注得分，這樣配合更好」，他此役零失誤，剛好印證這一點。

西岸方面，鳳凰城太陽同日輸波折將，當家射手戴雲布克卡在第3節因拉傷右腳而提早離場，球隊終以114：125負新奧爾良塘鵝；孟菲斯灰熊則憑7人得分上雙，包括摩蘭射攻入全場最高23分，以124：96擊敗明尼蘇達木狼，場數追平1：1。

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