英超｜利物浦雙殺曼聯轟9球　高普信宿敵將東山再起　蘭歷克認丟臉籲重建 (12:00)

C朗今仗因與女友的龍鳳胎男嬰夭折而獲准缺陣，兩軍球迷在賽事7分鐘不分你我，為C朗鼓掌高歌送上支持。曼聯開賽僅5分鐘，遭路爾斯戴亞斯撞射建功落後；主將保羅普巴更在5分鐘後傷出，由連格入替。沙拿於22分鐘入楔破網，終結各賽事6場入球荒。紅軍70分鐘再靠文尼擴大比數，加上沙拿完場前5分鐘挑射埋齋，鎖定4球大勝。

利物浦首循環曾向曼聯大派5隻光蛋，今季兩鬥曼聯合共轟入9球，令紅魔寫下英超單季對賽失球新高。高普說：「我們不是在羞辱對手，這是我們應做的事。曼聯目前身處困境，當你處於困境時，往往會面臨另一次重擊。球迷或很在乎這兩循環的9：0大勝，但我對此不感興趣。惟這困境不會永遠持續，深信他們會東山再起」。

曼聯主帥蘭歷克則形容慘敗「令人尷尬、失望，甚至丟臉」，惟承認此戰優勝劣敗。來季轉任球會顧問的他，認為戰果反映紅魔已落後對手6年，預告紅魔季後重建勢在必行，「高普接掌利物浦後，把球會、以至整個城市推向新高度，這亦是我們未來轉會窗需要辦妥的事。球隊來季必定重建，簽入6至10名新兵」。

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