亞冠J組｜艾力士補時建功　傑志僅負神戶勝利船居次 (21:05)

傑志沿用上仗1：0小勝清萊聯的正選陣容，包括港將羅梓駿串演右翼，以及土庫曼隊翼鋒明加索夫串演正中場。「藍鳥」前西甲兵中場巴爾拿，重遇巴塞隆拿青訓及西班牙青年軍隊友保贊。神戶球星恩尼斯達未有隨隊出征，球隊今屆首仗亞冠盡派4名曾在德甲落班的日本國腳及前國腳，包括大迫勇也、山口螢、酒井高德及槙野智章。神戶22歲小將鄉家友太去年底以日本青年軍隊長身分，出戰U23亞洲盃外圍賽大勝港足時攻入一球，他今仗正選再跟港足U23代表陳晉一交手。

神戶開季出閘脫腳10場日職不勝，今晚甫開賽即加快節奏搶攻，4分鐘先有中堅槙野智章後上近門頭槌僅擦柱出界。傑志敲響警號，結果於14分鐘失守，大迫勇也在門前接應傳中的起腳動作，疑干擾傑志門將保羅，令其接球不穩，神戶由伏兵門前的鄉家友太補射破網。「藍鳥」落後下曾再被破網，但大迫勇也越位在先判「詐糊」。

傑志大難不死後開始反擊，29分鐘有黃金機會，「黑山伊巴」丹恩奴域右路傳中，港將安永佳遲來半步未能鏟射；丹恩於37分鐘窄角度射門被神戶門將前川黛也接實。傑志半場落後0：1，但有5次射門，比神戶的3次多。

換邊後58分鐘，後備入替的神戶中場井上潮音禁區射門，被傑志後衛謝家強護空門檔出。及後戰况膠着，傑志先後換入港腳陳肇鈞及艾力士，明加索夫重任右路，在76分鐘禁區頂有罰球機會，丹恩奴域主射省中人牆出界。藍鳥完場前7分鐘再有黃金機會，後衛羅拔圖接應罰球僅柱邊出界，但兩分鐘後被神戶再下一城，由汰木康也在右路傳中予無人看管的井上潮音撞射破網。傑志落後兩球後，明加索夫射門省中敵衛後，艾力士門前鏟射破網，但為時已晚，終僅負1：2。

神戶首仗全取3分升上J組榜首，傑志1勝1負同得3分排次席，清萊聯1負0分暫列榜尾。藍鳥緊接休息9日，下周四移師武里南體育場再戰清萊聯，最後一仗於5月1日對神戶。

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