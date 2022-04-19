劍擊｜張家朗膺世界一哥後開腔　勉港人努力追夢　盼疫後回復正常生活 (20:21)

張家朗在去年的東京奧運贏得男子花劍金牌後，便以登上世界第一為目標，由於原任一哥霍高尼於世界盃貝爾格萊德站個人賽首圈倒灶，令這名東奧冠軍以200分首度成為世界第一，日本隊的敷根崇裕進佔第2位，霍高尼跌至第3位。

對於夢想成真，張家朗直言感到高興及光榮，「感謝體院團隊，教練及隊友，父母家人，香港市民及各方友好一直以來對我的支持和支援及愛戴，讓兒時的夢想得以實現」，他續稱會繼續努力，以好表現報答支持者，又盼自身經歷鼓勵大家勇敢追夢，「我希望在運動生涯裏的每一場比賽都盡所能發揮到最好，爭取好成績以不負大家對我的支持，更希望大家都努力，一步一步走近人生目標，實現夢想」。

香港劍擊隊因疫情而逗留國外集訓，花劍隊完成世界盃貝爾格萊德站後，本月底將轉戰匈牙利站。張家朗不忘為身處「疫境」的港人打氣：「希望大家抗疫成功，可以一齊過回正常生活。」

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