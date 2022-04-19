亞協附加賽｜理文作客蒙古險勝220體育會　明返港準備6月底出征J組 (17:20)

賽事原定在港舉行，但因疫情令理文失去主場，轉赴烏蘭巴托的蒙古足總足球中心仿真草場比賽。理文正選3名外援均是進攻球員，分別為杜查祖利亞、基華尼頓及亞哥斯達，但開賽7分鐘先失守，220從後場大腳長傳，主隊日籍球員村山健突破越位後第一時間窩利抽射，射穿理文門將袁皓俊大細龍門。

理文落後一球強攻，基華尼頓及余煒廉的攻門先後被主隊門將撲出及中柱後，杜查祖利亞於14分鐘轉身擺脫後衛再抽射破網扳平。及後基華尼頓連番攻門，再被門將撲出或中柱，主隊亦有一次單刀黃金機會，但入球功臣村山健未能控定皮球，半場踢成1：1。

理文戰至61分鐘反超前，基華尼頓在左路傳中被敵衛解圍不遠，皮球由伏兵門前的後衛徐宏傑冷靜射入。8分鐘後，袁皓俊接應余煒廉回傳時皮球落在對方腳下，幸及時撲出攻門，加上220門將艾卡泰文連番撲救，理文未能擴大比數下險勝2：1。這支上季港超季軍連續兩屆晉身亞協盃J組分組賽，6月底在台南將遇上另一港超隊東方龍獅、主場的臺南市FC，以及澳門球隊澳科鄒北記。

理文主教練陳曉明表示，球隊明日飛抵韓國，即日轉機返港，隔離一周後，在港繼續操練以保持狀態。

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