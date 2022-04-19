波士頓馬拉松｜9年前爆炸案痛失幼弟　跑手為和平而戰　衝線後灑淚 (18:20)

波士頓馬拉松在2013年發生爆炸案，造成3人死亡，包括當時只有8歲的Martin Richard，他的姊姊亦在慘劇中失去左腳。里察今日首戰波士頓馬拉松，4小時2分20秒跑畢全馬，賽後受訪時激動落淚，他說：「我為我們（我和弟弟）而戰，也為姊姊及所有家庭成員，很高興終於能踏上這個賽道。這實在令人感慨，我亦知道Martin如果仍在世，一定會與我並肩而跑。」

里察穿上「MR8」跑衫，上面寫有和平字句，其弟於2013年喪生前，曾舉起寫有「停止傷害人民，和平」的字牌拍照，照片在他離世後廣泛流傳。「MR8」在爆炸案後成立，目標是以其之名宣揚和平和公義。

今屆波馬由肯尼亞跑手包辦男、女子組冠軍，男將查比（Evans Chebet）以2小時6分51秒登頂，與同鄉查羅路（Lawrence Cherono）及賓遜傑普圖（Benson Kipruto）包辦三甲，積查查（Peres Jepchirchir）則以2小時21分01秒封后，是繼去年紐約馬拉松後再贏六大馬。

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