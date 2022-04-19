NBA｜史馬特膺最佳防守球員　26年來後衛第一人　披頓讚拼勁似足自己 (16:15)

史馬特在投票獲得257分，包括37張第一名選票，讓這名28歲後衛以55分優勢，力壓鳳凰城太陽後衛米卡貝捷斯得獎，而猶他爵士中鋒高拔以136分排名第3。

即使史馬特今季沒有任何一項個人數據位列榜首，但抄截、製造進攻犯規次數、破壞對手球權等皆是聯盟頭10，而塞爾特人也是全聯盟防守最佳的球隊，在場均失分、對手命中率等數據都高踞榜首。

相隔26年再有後衛贏年度最佳防守球員，聯盟刻意安排披頓頒獎，史馬特的防守拼勁讓「手套」想起自己，而史馬特則稱獲獎意義重大，「這代表除了得分之外，能以其他方式影響球賽」。

至於今晨上演的季後賽，金州勇士有後備上陣的史堤芬居里轟入34分，領軍以126：106大勝丹佛金塊，場數領先2：0。達拉斯獨行俠雖有當錫繼續因傷缺陣，但在謝倫般遜射入全場最高的41分下，終以110：104險勝爵士，扳平場數1：1。

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